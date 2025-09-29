Primer año de Claudia Sheinbaum: Estas son TODAS sus visitas a Sonora

Hermosillo, Sonora.- La primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cumple este 1 de octubre su primer año de gobierno. En este periodo, la mandataria ha realizado varias visitas al estado de Sonora, gracias a la gran relación que tiene con el gobernador Alfonso Durazo Montaño. TRIBUNA te presenta los detalles de cada una de las visitas de la mandataria de Morena; no dejes de leer para conocer todos los detalles.

Durante su primer año de gobierno, Sheinbaum Pardo efectuó cuatro visitas oficiales en las que tuvo actos de entrega de obras, así como de rendición de cuentas. Cabe señalar que el 1 de octubre de 2024, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) entregó la banda presidencial a su compañera y con ello asumió el mandato, por lo que su tiempo de primer año de gobierno comenzó. Aquí las visitas de la presidenta a Sonora:

21 de diciembre de 2024

Fue la primera vez que visitó Sonora ya oficialmente como presidenta de México y acudió a Vícam para inaugurar la universidad del Pueblo Yaqui. Además, se comprometió a cumplir con todos los acuerdos establecidos.

u00a1Hoy es un du00eda histu00f3rico para nuestros pueblos originarios!Junto a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, inauguramos... Posted by Alfonso Durazo on Saturday, December 21, 2024

29 de marzo de 2025

En esta visita acudió a supervisar el nuevo Hospital de San Luis Río Colorado; además, habló de implementar el programa de 'Senderos de paz' como parte de la rehabilitación de las luminarias.

En Ciudad Obregón, Sonora, reafirmamos que Salud Casa por Casa es territorio, prevención y amor a la gente. Con el gobernador @AlfonsoDurazo, reconocemos al personal de enfermería y médico por su entrega extraordinaria.



Gracias, gracias, gracias. pic.twitter.com/Wt3idny5m1 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 12, 2025

11 de julio de 2025

En esta visita, la presidenta estuvo en Ciudad Obregón, donde dio arranque al programa de Salud Casa por Casa. Además, también estuvo nuevamente en Vícam para inaugurar el Hospital Comunitario Vícam Switch, que tuvo una inversión mayor a los 700 millones de pesos.

En la gira por el gran estado de Sonora, agradecimos a las y los trabajadores de la salud que integran el programa Salud Casa por Casa por hacer realidad el gobierno de territorio.



También inauguramos el Hospital Rural IMSS-Bienestar Vícam Switch, que significa justicia para el… pic.twitter.com/WeCIr4bRQm — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 13, 2025

9 de septiembre de 2025

En esta última visita, la presidenta rindió cuentas a los sonorenses como parte de su Gira de Rendición de Cuentas. Durante su visita anunció apoyos a los ganaderos de Sonora y reiteró que se vive en un país libre y soberano. Además, reiteró: "Vamos bien y vamos a ir mejor".

Cabe señalar que no solamente las visitas de Sheinbaum al estado se han traducido en avances para la entidad, ya que también desde la Mañanera del Pueblo ha dado a conocer grandes proyectos para Sonora, como el que será parte de los estados que fabricarán el auto eléctrico mexicano Olinia gracias al Plan Sonora de Energía Sostenible.

¡Bienvenida a Sonora, Presidenta @Claudiashein!



Es un gran regalo que nos acompañe hoy en su tercera visita en nuestro estado para seguir impulsando el bienestar de las familias sonorenses y el progreso de nuestra tierra de oportunidades.#PresidentaEnSonora pic.twitter.com/BEHAZ4feMz — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) July 12, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui