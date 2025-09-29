Protección Civil entrega apoyos en municipios de Sonora afectados tras las lluvias monzónicas

Hermosillo, Sonora.- La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), con el apoyo de personal de la Brigada Estatal de Manejo de Fuego de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), realizó la entrega de insumos a municipios que resultaron afectados por las lluvias monzónicas registradas el fin de semana.

Durante las precipitaciones ocurridas entre jueves y sábado, se presentaron inundaciones y afectaciones a habitantes de los municipios de Naco, Ímuris, Nacozari de García y Guaymas, entre otros.

En atención a esta situación, se entregaron insumos como colchonetas, agua y otros materiales a los gobiernos municipales, con el objetivo de atender las necesidades inmediatas de la población. Asimismo, durante el fin de semana se llevaron a cabo acciones preventivas con el cierre de siete tramos carreteros en Sonora como el de Ímuris y Cananea, donde un deslave y un socavón afectaron la vialidad debido a la saturación del suelo provocada por las intensas lluvias.

Armando Castañeda Sánchez, titular de la CEPC, informó que las lluvias en Sonora que se presentaron durante el fin de semana dejaron saldo de dos personas sin vida y diversos daños materiales.

Las víctimas fueron una mujer de 68 años, quien falleció en Nogales luego de que una piedra de gran tamaño se desprendiera de un cerro y golpeara el vehículo en el que transitaba, la otra fue un hombre de 58 años originario de Bacanuchi, arrastrado por un vehículo al intentar cruzar un río crecido.

Castañeda Sánchez precisó que las precipitaciones generaron acumulados superiores a los 112 milímetros en algunos municipios, mientras que alrededor de 30 localidades tuvieron lluvias entre cinco y 88 milímetros.

Fuente: Tribuna del Yaqui