Realizan bacheo en varios sectores de Ciudad Obregón con 315 metros cúbicos de asfalto

Ciudad Obregón, Sonora.- El titular de la Secretaría de Imagen Urbana y Servicios Públicos, Gerardo Sastré Iriarte, dio a conocer que entre el 22 y el 27 de septiembre se realizaron trabajos de bacheo en diferentes sectores de la ciudad, aplicando un total de 315 metros cúbicos de carpeta asfáltica.

El funcionario explicó que entre los sectores en los que se está trabajando se encuentran la 300, 10, Misión del Real, Paseo Miravalle, Ejército Nacional, Tabasco, Michoacán, Otancahui, 6 de abril, Nicolás Bravo, Jalisco, No Reelección y Sonora, entre otros.

Sastré Iriarte comentó que, para la realización de estas acciones, la dependencia a su cargo ha conformado aproximadamente 15 cuadrillas de trabajadores.

Nuestro compromiso es dar atención constante a las calles más transitadas y mantener en buen estado la red vial para mayor seguridad de las y los automovilistas; estamos trabajando con diversas cuartillas en varios turnos, de lunes a viernes e inclusive los fines de semana, por lo que reconozco la labor del personal", destacó.

Finalmente, refrendó el compromiso de seguir trabajando de manera permanente para mejorar la movilidad en la ciudad y atender de forma oportuna las solicitudes de la ciudadanía.

#Cajeme | Así se ve el socavón sobre la calle Mayo, entre California y Quintana Roo, en Ciudad Obregón ??uD83DuDD73? pic.twitter.com/1YG8Hjl9w3 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 28, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui