Terrible: Protección Civil en Sonora confirma dos MUERTES por INTENSAS LLUVIAS

Hermosillo, Sonora.- Si bien ante la sequía, las lluvias en Sonora se han visto como una bendición, la intensidad de las mismas cobró la vida de dos personas. Lo anterior fue confirmado por la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), que pidió a la población seguir las recomendaciones que hacen las autoridades para evitar más tragedias de la índole.

La noticia fue confirmada por el coordinador estatal de Protección Civil, Armando Castañeda Sánchez, quien dijo que las víctimas son una mujer mayor, de 68 años, al caer una piedra sobre el vehículo que conducía, y el otro es un hombre de 58 años, que fue arrastrado por el río mientras buscaba cruzar en un vehículo pick-up.

Las lluvias causaron afectaciones en Sonora

El funcionario también señaló que se registraron siete cierres carreteros en diferentes zonas, por la caída de piedras de los cerros y otras razones. Además, se informó que con el apoyo de personal de la Brigada Estatal de Manejo de Fuego de la Sagarhpa se realizó la entrega de insumos a municipios que resultaron afectados por las lluvias monzónicas registradas el fin de semana.

Cabe señalar que presentaron inundaciones y afectaciones a habitantes de los municipios de Naco, Ímuris, Nacozari de García y Guaymas, entre otros. Se entregaron insumos como colchonetas, agua y otros materiales a los gobiernos municipales, con el objetivo de atender las necesidades inmediatas de la población.

Encuentran su cuerpo tras haber sido arrastrado

El cuerpo de una de las personas que falleció a causa de las intensas lluvias fue encontrado después de días de búsqueda. Aurelio Esquer, como se le identificó, fue arrastrado por el agua cuando intentaba llegar a tierra firme sujetado de una cuerda tras haber sido arrastrado por el agua en su camioneta pick-up.

Inmediatamente después del reporte de desaparición, se activó un operativo de búsqueda en el que participaron diversas corporaciones para localizar al hombre. Las condiciones del terreno y el considerable crecimiento del caudal del río Bacanuchi complicaron las labores de los equipos de rescate. Cuando se pudo localizar al hombre, lamentablemente había perdido la vida.

Fuente: Tribuna del Yaqui