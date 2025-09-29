Unión de Usuarios señala al agua como el reto más urgente para el norte de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Uno de los problemas más graves y persistentes que enfrenta Hermosillo es el desabasto de agua, especialmente en la zona norte de la ciudad, enfatizó Ignacio Peinado Luna.

El dirigente de la Unión de Usuarios en Hermosillo declaró que se trata de una demanda legítima y profundamente sentida por la ciudadanía, que por años no ha recibido una solución efectiva.

"La falta de suficiente flujo y una distribución adecuada del agua especialmente en el norte de Hermosillo sigue siendo una constante al día de hoy, lo que impide garantizar un servicio oportuno y digno para miles de familias", precisó.

A pesar de las acciones emprendidas por las autoridades, es evidente que no han sido suficientes. La ciudad necesita medidas adicionales que atiendan no solo el suministro inmediato, sino que también resuelvan de fondo el rezago histórico en infraestructura hídrica.

Ignacio Peinado Luna

Recalcó que es urgente invertir en la modernización del sistema de distribución para reducir el desperdicio por fugas, consecuencia directa de una red obsoleta que ya no responde a las necesidades actuales.

"Este problema, que arrastra décadas, exige una respuesta integral y de largo plazo, la gestión eficiente del agua no puede seguir postergándose. Es una cuestión social y de justicia para quienes viven en condiciones de desigualdad en el acceso a este recurso", dijo.

También puntualizó, que las vialidades representan un reto importante, por el mal estado de calles y avenidas, especialmente en colonias, se agrava con cada temporada de lluvias. "Y no podemos olvidar la reducción de la inseguridad en las colonias", finalizó.

En temas como la recolección de basura Peinado Luna resalto, que se ha mostrado constancia y puntualidad por parte del personal de esa área municipal, por lo que a la fecha, es uno de los pocos servicios que mantienen buen desempeño en lo general.

Fuente: Tribuna del Yaqui