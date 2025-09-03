¿A qué hora lloverá HOY 3 de septiembre en Ciudad Obregón, Sonora? Pronóstico del clima

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme, amanece este miércoles 3 de septiembre de 2025 con un ambiente húmedo y nublado que marcará el desarrollo de la jornada. Las condiciones atmosféricas se presentan variables, con temperaturas que alcanzarán niveles elevados durante el día y ligeras probabilidades de lluvia. Para que tomes precauciones, aquí te compartimos el pronóstico del clima y el tiempo completo.

Así será el clima en Ciudad Obregón este miércoles

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de The Weather Channel, esta mañana la ciudad registró temperaturas cercanas a los 26°C, acompañadas de nubosidad constante desde el amanecer. A las primeras horas, el cielo se presentó mayormente cubierto y con una sensación térmica que llegó a los 27 grados, lo que incrementa la percepción de calor.

Infórmate sobre cómo es el clima en Ciudad Obregón. Foto: Conagua

Para el transcurso de la mañana se prevé que el termómetro ascenderá hasta los 31 grados, con predominio de nublados y un ligero incremento en la humedad, que se mantiene arriba del 90 por ciento. Hacia el mediodía existe la posibilidad de precipitaciones débiles, con registros estimados en 30 por ciento de probabilidad, lo que podría generar acumulaciones mínimas de agua y un descenso momentáneo en la temperatura.

Alertan precipitaciones vespertinas en Cajeme

En el periodo de la tarde se espera el mayor contraste climático. Aunque el pronóstico mantiene la presencia de nubosidad, las temperaturas alcanzarán un máximo de 33 a 34 grados, lo que se traduce en una sensación térmica cercana a los 35 grados. Esto estará acompañado de episodios intermitentes de lluvia ligera con probabilidades cercanas al 30 por ciento, especialmente alrededor de las 14:00 horas.

A ello se suma la radiación solar que alcanzará un nivel alto en el índice UV, por lo que se recomienda tomar precauciones al realizar actividades al aire libre. Durante las últimas horas de la tarde, el cielo tenderá a despejarse parcialmente, aunque el calor y la humedad seguirán predominando. Al llegar la noche, las temperaturas descenderán gradualmente hasta alcanzar los 28 grados, con sensación térmica de aproximadamente 32 grados debido a la permanencia de la humedad en el ambiente.

El cielo se mantendrá mayormente nublado con una ligera posibilidad de lluvias aisladas, estimada en 15 por ciento. El viento se mantendrá en calma con rachas débiles desde el norte y noroeste, lo que reducirá la percepción de frescura en el entorno. Para la madrugada del jueves, el termómetro bajará ligeramente hasta los 27 grados, manteniendo el mismo patrón de nubosidad.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua)