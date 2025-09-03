HUATABAMPO

Autoridades de la Región del Mayo se preparan ante las lluvias por huracán 'Lorena'

Los municipios alistaron su plan de emergencia para poder apoyar a la población en caso de que así se requiera en las próximas lluvias en la región

Las autoridades municipales se reunieron con Protección CivilCréditos: Internet
Escrito en SONORA el

Huatabampo, Sonora.- Municipios de la Región del Mayo activaron los planes de emergencia y vigilancia permanente ante la inminente evolución del huracán ‘Lorena’.

Los alcaldes de Navojoa, Huatabampo y Etchojoa sesionan junto a representantes de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) para establecer las medidas de prevención a tomar ante la amenaza de las lluvias.

Te podría interesar

Como parte de las medidas preventivas, se acordó la habilitación de albergues temporales y la activación de brigadas de evacuación y transporte para asistir a la población en zonas de riesgo.

Las distintas dependencias municipales informaron sobre el estado de su equipo y personal, destacando una fuerza operativa de más de 350 elementos, vehículos 4x4, maquinaria pesada y unidades de respuesta inmediata, listos para intervenir en caso de una evacuación, así como para restablecer servicios y vías de comunicación tras el paso del fenómeno meteorológico.

 

Fuente: Tribuna del Yaqui

Temas

Huatabampo Lluvias Protección Civil Huracán 'Lorena'
Google News