Autoridades de la Región del Mayo se preparan ante las lluvias por huracán 'Lorena'

Huatabampo, Sonora.- Municipios de la Región del Mayo activaron los planes de emergencia y vigilancia permanente ante la inminente evolución del huracán ‘Lorena’.

Los alcaldes de Navojoa, Huatabampo y Etchojoa sesionan junto a representantes de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) para establecer las medidas de prevención a tomar ante la amenaza de las lluvias.

Como parte de las medidas preventivas, se acordó la habilitación de albergues temporales y la activación de brigadas de evacuación y transporte para asistir a la población en zonas de riesgo.

Las distintas dependencias municipales informaron sobre el estado de su equipo y personal, destacando una fuerza operativa de más de 350 elementos, vehículos 4x4, maquinaria pesada y unidades de respuesta inmediata, listos para intervenir en caso de una evacuación, así como para restablecer servicios y vías de comunicación tras el paso del fenómeno meteorológico.

Fuente: Tribuna del Yaqui