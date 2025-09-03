Ciudad Obregón: Obliga el huracán 'Lorena' a instalar Comité de Operación de Emergencia

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Ante la latente amenaza que representa el paso del huracán 'Lorena' por el municipio de Cajeme, la mañana del miércoles 3 de septiembre, se instaló oficialmente el Comité de Operación de Emergencia (COE), cuyos integrantes realizaron recorridos por zonas de riesgo, monitorearon los puntos vulnerables y habilitaron albergues, entre otras acciones.

Durante el encuentro entre los integrantes de dicho comité, integrado por los representantes de las diferentes corporaciones policiacas, cuerpos de rescate, dependencias de los diferentes niveles de gobierno y agrupaciones de la sociedad civil, se acordó mantener una coordinación efectiva, mantenerse vigilante de la trayectoria de dicho fenómeno y realizar acciones preventivas para garantizar la seguridad de los cajemenses.

Francisco Mendoza Calderón, titular de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC), presentó un informe actualizado sobre la trayectoria del huracán 'Lorena', con el fin de planificar acciones conjuntas entre los diferentes cuerpos de emergencia y servicios públicos.

Cabe destacar que, como parte de las medidas preventivas, se determinó alistar el Centro de Usos Múltiples (CUM) y el plantel del Cobach en Pueblo Yaqui como posibles albergues temporales, los cuales ya están siendo fumigados y habilitados para recibir a la población que pudiera resultar afectada.

Fuente: Tribuna del Yaqui