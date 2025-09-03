Clima en Sonora: HOY, 3 de SEPTIEMBRE, en la NOCHE se esperan INTENSAS LLUVIAS por huracán 'Lorena'

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La intensidad del huracán categoría 1 'Lorena' se dejará sentir este miércoles 3 de septiembre de 2025 por la noche en Sonora, ya que se esperan intensas lluvias. TRIBUNA te presenta el pronóstico del clima en Sonora para que conozcas el último reporte que tiene la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SNM), así como las autoridades de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), para que las lluvias no te agarren desprevenido; no dejes de leer.

De acuerdo con la Conagua, en su boletín vespertino, de 18:00 a 21:00 horas de esta noche se esperan lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en centro, costa, noroeste, sur, norte y este. Por su parte, Protección Civil advirtió que hay un alto porcentaje de lluvias para los siguientes municipios:

Hermosillo 70 por ciento de probabilidad

Ciudad Obregón 50 por ciento de probabilidad

Guaymas 60 por ciento de probabilidad

Nogales 60 por ciento de probabilidad

Navojoa 70 por ciento de probabilidad

Agua Prieta 50 por ciento de probabilidad

Protección Civil también informó que Sonora se encuentra en alerta verde (bajo peligro) por el huracán categoría 1 'Lorena'. Se espera que pronto 'Lorena' se convierta en categoría 2. Además, según el SMN se pronostican rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora (km/h) en Sonora, esto también por la presencia del monzón mexicano y una vaguada en altura.

Impactará con gran intensidad

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, afirmó que huracán categoría 1 'Lorena' sigue avanzando hacia Sonora y, aunque se prevé que disminuya, se ha instruido a distintas dependencias para apoyar a la población ante los efectos que se dejarán sentir.

Huracán categoría 1 'Lorena' avanza

Hasta la publicación de esta nota, 'Lorena' se mantenía como huracán de categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson al suroeste de Baja California Sur. Sus bandas nubosas y amplia circulación generan lluvias muy fuertes a puntuales torrenciales, rachas de viento y oleaje elevado en el occidente y noroeste del país. Las autoridades meteorológicas informan que las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conagua