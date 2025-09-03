Clima en Sonora HOY 3 de septiembre: Huracán 'Lorena' y monzón causarán LLUVIAS fuertes

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El estado de Sonora vivirá este miércoles 3 de septiembre de 2025 una jornada marcada por contrastes: mientras la mañana tendrá un ambiente cálido y cielo cubierto en gran parte del territorio, la tarde y la noche estarán dominadas por lluvias intensas, descargas eléctricas y rachas de viento que podrían complicar la movilidad en zonas urbanas y carreteras. Para que tomes precauciones, aquí te compartimos el pronóstico del clima completo.

Así será el clima en Sonora esta mitad de semana

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante las primeras horas del día el cielo se presentó medio nublado a nublado en gran parte de Sonora, con un ambiente cálido en las zonas costeras y templado en las sierras. La humedad proveniente del huracán 'Lorena', combinada con el monzón mexicano y una vaguada en altura, favorece la formación de nubosidad densa que permanecerá activa durante toda la jornada.

Así será el clima en Sonora este miércoles. Foto: Conagua

En las regiones del centro y sureste, las precipitaciones podrían alcanzar niveles intensos, con acumulados superiores a los 75 milímetros (mm), acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Para la tarde se espera un escenario complejo: aunque se mantendrá el calor extremo, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 40 y 45°C, los municipios del centro y sur estarán expuestos a lluvias puntuales intensas. Estas precipitaciones podrían provocar inundaciones, encharcamientos y crecidas súbitas en ríos y arroyos.

El viento de dirección variable alcanzará velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de hasta 60 kilómetros por hora, lo que incrementa el riesgo de caída de ramas, árboles o anuncios publicitarios. En paralelo, en el golfo de California se prevé oleaje elevado, con alturas de entre dos y tres metros en las costas de Sinaloa, condición que también podría extenderse a la franja litoral de Sonora.

Durante la noche, las condiciones meteorológicas no mejorarán del todo. El cielo permanecerá mayormente nublado y se mantendrán las lluvias intermitentes en la mayor parte del estado, especialmente en el sureste y en los valles centrales. La temperatura descenderá ligeramente, pero aun así se registrarán valores de entre 26 y 30 grados, generando un ambiente bochornoso debido a la elevada humedad.

La visibilidad en tramos carreteros podría reducirse de manera significativa, por lo que las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones al circular en zonas afectadas por lluvia intensa o acumulación de agua.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua)