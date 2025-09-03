Clima Hermosillo HOY 3 de septiembre: Advierten LLUVIAS matutinas y TORMENTAS por la tarde

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Hermosillo inicia este miércoles 3 de septiembre con un panorama meteorológico variable que combina lluvias ligeras, tormentas aisladas y temperaturas elevadas características de la capital de Sonora. El día estará marcado por un amanecer húmedo, una tarde con nublados y probabilidad de tormentas, y una noche que se mantendrá cálida, aunque con precipitaciones intermitentes. ¡Aquí el pronóstico del clima completo!

Así será el clima en Hermosillo este miércoles

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, el día comenzó con precipitaciones ligeras en la madrugada, mismas que se disiparon poco después de las seis de la mañana. La sensación térmica en esas primeras horas alcanzó los 26 grados, acompañada de una humedad superior al 90 por ciento, lo que dio lugar a un ambiente sofocante y con cielo cubierto.

Así será el clima en Hermosillo este miércoles. Foto: Conagua

Durante el transcurso de la mañana, el cielo se abrirá gradualmente con lapsos de nubes y claros. Entre las 8:00 y las 10:00 horas, el termómetro marcó entre 26 y 28 grados, aunque la sensación térmica rebasó los 30. El viento, proveniente del noreste, se mantuvo ligero, y el índice UV fue de bajo a moderado, con niveles que aumentaron conforme avanzó la mañana. Hacia el mediodía, el ambiente comenzó a transformarse con la llegada de lluvias débiles y un repunte en la intensidad del calor.

A las 11:00 horas, la probabilidad de lluvia alcanzará el 30 por ciento y la temperatura llegó a los 30 grados, pero con una sensación térmica cercana a los 35 grados, resultado de la alta humedad y las condiciones de calma atmosférica. El periodo más inestable del día se prevé durante la tarde. Cerca de las 14:00 horas se anticipa la presencia de tormentas con probabilidad de 30 por ciento, que podrían dejar acumulados de hasta 2.3 milímetros (mm).

Las nubes dominarán gran parte del cielo hermosillense y, aunque la temperatura rondará los 31 grados, la sensación térmica podría alcanzar hasta los 36 grados. Se espera que las rachas de viento se intensifiquen ligeramente desde el oeste, aunque sin condiciones extremas. Para el final de la tarde y el inicio de la noche, el clima mostrará una ligera mejoría, aunque sin descartar nuevas precipitaciones.

A las 20:00 horas se prevé lluvia débil acompañada de cielos parcialmente nubosos, con temperaturas de 27 grados y sensación térmica de hasta 31. La humedad permanecerá elevada, favoreciendo un ambiente bochornoso. Al llegar la medianoche, Hermosillo se mantendrá cubierto, con registros de 27 grados y sensación cercana a los 30. El viento será débil, proveniente del este, y no se descartan lluvias aisladas hacia la madrugada.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua)