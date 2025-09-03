Concreta IMSS Sonora procuración multiorgánica en hospital de Hermosillo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora realizó con éxito una procuración multiorgánica en el Hospital General de Zona (HGZ) Número 14 de Hermosillo. Gracias a la coordinación y esfuerzo del personal de salud, se logró la obtención de riñones, córneas y tejido músculo esquelético, órganos y tejidos que permitirán salvar vidas y mejorar la calidad de vida de diversas personas que se encuentran en espera de un trasplante.

El procedimiento fue posible gracias a la generosidad de la familia de una mujer de 46 años, quienes aceptaron la donación de órganos, luego de que perdiera la vida por muerte cerebral. Antes de la procuración multiorgánica, el personal del hospital rindió un emotivo homenaje a la donante a través del llamado 'Pasillo de Honor', en el que fue acompañada en su camino al quirófano entre aplausos y muestras de respeto, este gesto simboliza el reconocimiento a su acto de generosidad y altruismo, al ofrecer vida y esperanza a otras personas.

El coordinador hospitalario de donación de órganos del HGZ Número 14, Raúl Pereida León, indicó que los riñones serán trasplantados en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Número 2 de Ciudad Obregón, mientras que las córneas serán trasladadas al Centro Médico Nacional ‘La Raza’, en la Ciudad de México.

También, informó que el tejido músculo esquelético será enviado a la Universidad Autónoma de Nuevo León en Monterrey, que permitirá reconstruir malformaciones, así como daños causados por accidentes o tumores para beneficio de más de 100 personas.

Fuente: Tribuna del Yaqui