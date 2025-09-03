Lluvias en Sonora: Vehículos dañados y árboles derribados en Caborca y Hermosillo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El pasado martes 2 de septiembre se reportaron en la capital de Sonora lluvias intensas provocadas por la tormenta tropical 'Lorena'. De hecho, de acuerdo con información de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), el municipio de Caborca también sufrió algunas consecuencias; sin embargo, según el boletín de prensa emitido por la entidad gubernamental, no se registraron muertes.

Por su parte, este miércoles comenzó el personal de la Dirección de Atención a Emergencias y Desastres de la misma dependencia con recorridos por las diversas colonias que presentaron mayores problemas la noche anterior. Cabe recordar que, como informamos en TRIBUNA, se localizaron vehículos arrastrados por el agua, los cuales en su mayoría quedaron casi completamente destruidos.

Se estima que, principalmente por la tarde, inicien nuevas lluvias, y en unas horas la tormenta podría convertirse en huracán categoría 2. Asimismo, todo el territorio sonorense permanecerá bajo vigilancia aproximadamente hasta el 7 de septiembre; esto incluirá, para el viernes 4 de septiembre, rachas de viento intensas (superiores a 75 km/h) y oleaje de 2.5 a 5 metros de altura sobre las costas del sur de Sonora.

Algunas colonias se inundaron

"Como se había pronosticado, los efectos del monzón mexicano, en interacción con una divergencia, continuarán ocasionando tormentas eléctricas con lluvias de fuertes a muy fuertes (25 a 75 mm), además de rachas de viento superiores a 65 km/h, sobre el oriente, sur, norte, nororiente y centro de la entidad, principalmente en horario vespertino", señala un fragmento del comunicado de prensa.

El coordinador estatal de Protección Civil, Armando Castañeda Sánchez, emitió una serie de recomendaciones muy útiles para este periodo. Entre las más destacadas se encuentran resguardarse en un lugar seguro durante la presencia de tormentas, evitar cruzar ríos, arroyos o zonas con encharcamientos, revisar las condiciones de los desagües en el hogar y mantenerse informado a través de fuentes oficiales como la Comisión Nacional del Agua y las autoridades de Protección Civil.

