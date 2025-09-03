Navojoa refuerza sus medidas contra el dengue en esta temporada de lluvias

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- Con la presencia de las lluvias también llega la amenaza del dengue; por ello, el Ayuntamiento de Navojoa reforzó las medidas de prevención para la eliminación de los potenciales criaderos del mosco transmisor.

De acuerdo al Informe Epidemiológico de la Secretaría de Salud Pública, en lo que va del año se ha confirmado solo un caso de dengue en Navojoa, por lo que las autoridades buscarán mantener la incidencia a la baja.

Las acciones

Rubén Pacheco Almada, subdirector de Salud Municipal, mencionó que hasta el momento se han recolectado 265 toneladas de cacharros durante 94 jornadas de descacharre, logrando limpiar más de 52 mil patios; acciones que mantienen la incidencia del dengue a la baja en Navojoa.

Con las lluvias es cuando se reactivan los huevecillos y nace el mosco, pero precisamente no esperamos a que lleguen las lluvias para empezar a trabajar; tenemos todo el año trabajando para mantener a Navojoa lo más limpio posible y evitar la enfermedad", afirmó.

Pacheco Almada precisó que actualmente se tiene una jornada permanente de descacharre, por lo que este jueves se visitarán las comunidades de Los Buayums, La Potable, La Esperanza y Sinahuiza.

Fuente: Tribuna del Yaqui