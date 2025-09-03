Piden transparencia sobre recuperación de sistema hackeado del Ayuntamiento de Cajeme

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de que el 22 de agosto se diera a conocer que el sistema informático del Ayuntamiento de Cajeme había sido hackeado y el pasado lunes, durante rueda de prensa, el alcalde Javier Lamarque Cano informara que el sistema había quedado restablecido mediante la renta de servidores externos, la regidora Adriana Torres de la Huerta indicó que el Cabildo no cuenta con información, por lo que la solicitó por escrito.

"Según comentaron y no pudimos verlo en el Cabildo, es que se están rentando unos servidores; no es que se hayan recuperado, sino que el respaldo que se tiene en el Ayuntamiento se está operando en servidores rentados", comentó la regidora. "Hemos estado teniendo todavía problemas con detalles como impresiones y demás, por eso quiero saber cuál es la situación real del hackeo y del sistema del Ayuntamiento y qué harán con toda la información para el informe del alcalde", cuestionó.

En la información requerida, se incluye el nombre de la empresa que está rentando el servicio; cuánto tiempo se estableció de renta; cuáles son los sistemas que se han recuperado o que ya se encuentran habilitados y cuál es el número de carpeta de investigación, folio, expediente o documento que acredite el procedimiento que se sigue ante las autoridades competentes para la resolución del caso.

"Entendemos que hay aspectos que son reservados por tema de seguridad; sin embargo, solicitamos cualquier información disponible en términos generales y específicos al respecto de este caso", agregó en su solicitud. Cabe recordar que el hackeo obedecía a fines monetarios, ya que se solicitaba un rescate de 150 mil dólares para liberar dicho sistema.

"Los especialistas señalan que un hackeo así no es una recuperación rápida y puede tardar entre uno y tres meses. Yo me imagino que lo que están haciendo, según lo que se dice en los pasillos de palacio, es que del respaldo que el Ayuntamiento tiene de Tesorería y toda esa información, se rentó un servidor para ahí operar y que las actividades del Ayuntamiento se mantengan en operación".

Fuente: Tribuna del Yaqui