Mesa Cancún: Publicarán la lista de beneficiarios de Beca Sonora de Oportunidades para universitarios

Hermosillo, Sonora.- El próximo viernes 5 de septiembre, publicarán las listas con nombres de los beneficiarios de la beca Sonora de Oportunidades para estudiantes universitarios, apoyo que se repartirá de agosto a diciembre del 2025, anunció Abraham Sierra. El titular del Instituto de Becas y Crédito Educativo en Sonora, en charla con los integrantes de la Mesa Cancún, dijo que el registro fue durante los primeros días del mes de agosto, cuando inició el periodo escolar universitario, y se beneficiará a más de 30 mil estudiantes de nivel superior de Sonora.

"Y vamos bien en la recuperación de la cartera. Tenemos ciertamente una cartera vencida se está enfocando una estrategia para saber realmente lo que tenemos que recuperar y enfocar esfuerzos", explicó. Abraham de Jesús Sierra invitó a los interesados a consultar la página de Internet de Becas y Crédito Educativo, donde estarán las listas disponibles de los beneficiarios.

Además, en la entrevista con los integrantes de la Mesa Cancún, señaló que los estudiantes que estén interesados en algún crédito pueden solicitarlo; señaló que es un trámite fácil y sencillo y existen diferentes esquemas de pago para todos los presupuestos.

Más de 460 mil estudiantes de Sonora se han beneficiado con una beca del gobernador, Alfonso Durazo, otorgada con recursos que provienen del fondo creado en esta administración con la eficiencia del gasto y la reducción anual al presupuesto del Congreso del Estado. Abraham Sierra señaló que son dos mil millones de pesos los que busca otorgar en becas el Gobierno del Estado para el final de su sexenio, en 2027.

En el tema político electoral, al preguntarle un integrante de la Mesa Cancún sobre sus aspiraciones, Abraham Sierra manifestó que no está en busca de alguna candidatura para un puesto de elección popular, y su objetivo es seguir cumpliendo hasta el último día de la administración para la encomienda que fue nombrado.

Se destinaron 650 millones de pesos durante el primer año de gobierno de Alfonso Durazo para el fondo de becas que hoy rebasa los 800 millones anuales, aprobados en el Congreso.

Fuente: Tribuna