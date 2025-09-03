Se esperan fuertes lluvias en Sonora, Sheinbaum vuelve al estado y más noticias en Tribuna Top 3

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Si tu deseo es arrancar este miércoles 3 de septiembre enterada de la mejor información sobre la agenda que está marcando a Sonora, quédate en TRIBUNA porque te trae el resumen más completo. En Tribuna Top 3 Sonora encontrarás las noticias más relevantes que ocurren en territorio sonorense. Por ejemplo, se ha confirmado que la tormenta tropical 'Lorena' traerá lluvias muy fuertes en la entidad.

Así comienza el Tribuna Top 3 Sonora

Quitarán concesiones a tienditas que vendan 'chatarra'

El titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Froylán Gámez, aseguró que se le retirará la concesión a las tienditas escolares que no cumplan con el programa federal 'Vive saludable, vive feliz', que señala no vender comida 'chatarra' en los planteles educativos

Sheinbaum visitará Sonora

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que pronto visitará Sonora por motivo de su gira de ‘Rendición de cuentas’ y para anunciar un programa en conjunto con la industria ganadera

Alertan por fuertes lluvias en Sonora

Se esperan lluvias muy fuertes en diversas zonas del estado por la tormenta tropical 'Lorena'. Expertos señalan que el sistema se podría impactar entre Guaymas y Bahía de Kino, para luego ascender hacia Hermosillo.

Fuente: Tribuna del Yaqui