SEC fortalece la educación dual en Sonora con respaldo del sector empresarial

Hermosillo, Sonora.- Con el objetivo de establecer una alianza estratégica para el fortalecimiento del modelo de educación dual en la entidad, el Gobierno de Sonora y Collectron International Management favorecerán el acceso de estudiantes a entornos reales de trabajo, para que a través de la práctica aumenten su conocimiento y habilidades.

El titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Froylán Gámez Gamboa, y la presidenta de Collectron International Management, María Elena Gallego Lechuga, encabezaron la firma de un convenio de colaboración que beneficiará al alumnado de diversas instituciones de educación media superior y superior del estado.

Esta colaboración tendrá un alcance estratégico en municipios clave como Nogales, Hermosillo, Cajeme, Agua Prieta y Santa Ana, y se enmarca en el Plan México, alineado con los esfuerzos del Gobierno de Sonora para preparar a los profesionistas que exige el sector industrial.

Collectron International Management abrirá sus puertas para que estudiantes tengan la oportunidad de aprender en sus industrias afiliadas, fortaleciendo sus competencias profesionales y mejorando significativamente sus oportunidades de empleabilidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui