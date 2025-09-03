Sonora: Lluvias históricas dejan hasta 83 milímetros de acumulación en Hermosillo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El secretario del Ayuntamiento, Eduardo Acuña, informó que la lluvia extraordinaria registrada la noche del martes y madrugada del miércoles dejó acumulados históricos de hasta 83 milímetros en distintos sectores de Hermosillo, con inundaciones, caída de árboles y afectaciones viales.

Detalló que las colonias más afectadas fueron Costa del Sol, Misión del Sol y La Caridad, donde cuadrillas municipales realizaron limpieza y desazolve.

"El Ayuntamiento habilitó albergues en los centros hábitat 'Café Combate', 'Solidaridad' 1, 'Minitas' y en el Centro 'Galilea' de Palo Verde, en coordinación con el Gobierno del Estado, para disponer de más espacios en caso de evacuación", informó Acuña.

Finalmente, advirtió que las lluvias más intensas llegarán el fin de semana por la postormenta tropical, y exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones.

También se registraron por estas lluvias: 29 inundaciones, cuatro árboles caídos, dos vehículos arrastrados y dos socavones.

Fuente: Tribuna