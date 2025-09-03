Sonora: Suspenden clases en 72 municipios por lluvias de huracán 'Lorena'

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Este miércoles 3 de septiembre de 2025, a las 11:56 horas, la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) emitió un aviso a través de sus redes sociales, confirmando que a partir de este día, en el turno vespertino, quedarán suspendidas las clases tanto en escuelas públicas como particulares, en todos los niveles educativos de los 72 municipios de Sonora.

El motivo se debe a que forma parte de una recomendación de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), que, como te hemos informado en TRIBUNA, hace un par de horas señaló que su personal ha estado recorriendo desde muy temprano los sectores de Hermosillo y Caborca más afectados por la situación. Afortunadamente, hasta la elaboración de esta nota, no se reportan víctimas mortales.

Asimismo, la institución gubernamental aclaró que la suspensión de clases aplicará para el jueves 4 y viernes 5 de septiembre, en ambos turnos. En caso de que surjan más datos, como siempre, te los haremos saber a través de TRIBUNA. De hecho, también la dependencia estatal sugirió mantenerse atentos a las indicaciones que emitan las autoridades mediante los canales oficiales.

Suspenden clases en Sonora

"Resaltó que la recomendación es efectiva para la comunidad educativa en general, con el objetivo de proteger su salud e integridad, ya que se pronostican precipitaciones de intensas a extraordinarias, así como vientos fuertes a intensos", señala un fragmento del informe, recordando que los efectos de la tormenta tropical 'Lorena' podrían alcanzar categoría 2 en unas horas, según el pronóstico.

Por otra parte, el secretario del Ayuntamiento, Eduardo Acuña, mencionó que serán evacuados los vecinos de la colonia La Caridad, debido a que se estima que unas 40 casas resultaron dañadas. Anoche, en múltiples plataformas, circulaba un video donde un vehículo negro fue arrastrado por el agua hasta el canal del bulevar Progreso, mientras que uno blanco quedó varado en la misma zona; los daños fueron tan graves que se declaró pérdida total.

Fuente: Tribuna del Yaqui