Trae Ley Express más cosas a mejores precios para los cajemenses; inauguran nueva sucursal

Ciudad Obregón, Sonora.- Desde este miércoles 3 de septiembre, en Cajeme, los ciudadanos cuentan con una nueva opción para adquirir una amplia gama de artículos y productos, tanto para su consumo y uso personal como para el mantenimiento y limpieza de sus hogares.

Se trata de la nueva sucursal de Ley Express, ubicada en la esquina de las calles París y Guerrero, la cual abrió sus puertas al público en punto de las 12:00 del mediodía, una inauguración que se celebró en un ambiente de fiesta.

Al respecto, Juan Manuel Ley Bastidas, presidente y director de Casa Ley, manifestó que la apertura de esta nueva tienda representa orgullo y, particularmente, mucho agradecimiento por parte de la empresa, debido a la confianza y la preferencia de los clientes, gracias a los cuales han podido crecer y seguir ofreciendo los mejores productos.

Trae Ley Express más cosas a mejores precios para los cajemenses

Como en todas sus sucursales, la nueva tienda Ley Express ofrece a sus clientes no solo los mejores precios, sino la mejor atención, además de que la empresa contribuye con la generación de empleos.

Al evento acudieron el presidente municipal de Cajeme, Javier Lamarque Cano; el secretario de Desarrollo Económico y Turismo del Estado, Roberto Gradillas; el sacerdote Fredy Gálvez Ángulo; así como invitados especiales y ciudadanía en general. La cadena Casa Ley genera cerca de mil empleos en Cajeme, con las 20 sucursales que mantiene en el municipio.

Fuente: Tribuna del Yaqui