Alumnos de primaria se quedan sin clases por falta de maestros en Etchojoa

Etchojoa, Sonora.- Padres de familia en la comunidad de Buaysiacobe en Etchojoa tomaron la escuela primaria 'Lázaro Cárdenas' para exigir a la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) una solución a la falta de clases debido a las ausencias del personal docente.

De acuerdo a los manifestantes, el director del plantel, Leonel Sombra, no ha cumplido con su horario laboral, lo cual provoca una aparente falta de liderazgo al interior de la institución, afectando la educación de sus hijos.

Algunos maestros frecuentemente dejan su grupo sin atención, llegan tarde o se retiran antes del horario establecido… los niños se quedan sin clases o son enviados a otros salones sin una supervisión adecuada", se aseguró.

Además, el Comité de Padres de Familia aseguró que otro de los problemas en el plantel es la falta de mantenimiento y limpieza, lo cual pudiera generar un foco de infección para los niños, principalmente en el área de baños.

Fuente: Tribuna del Yaqui