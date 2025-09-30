Aumenta 5 veces más el precio del permiso I-94 para viajar más allá de Tucson: Este es el nuevo costo

Hermosillo, Sonora.- El Consulado de Estados Unidos en Hermosillo confirmó la información sobre el aumento en el precio del permiso, y explicó que si viajarás más allá de la zona fronteriza y/o permanecerás más de 30 días en este país, deberás solicitar el documento. El costo del Formulario I-94, que sirve como comprobante de los términos de admisión o permiso temporal de permanencia en EU, pasará de $6 dólares actuales a $30 dólares, cinco veces más.

Este formulario es requerido para los extranjeros que ingresan a Estados Unidos por puertos de entrada fronterizos terrestres que viajen más allá de la zona fronteriza y permanezcan en el país por más de 30 días. Las zonas fronterizas establecidas son:

California: 25 millas.

Texas: 25 millas.

Nuevo México: 25 millas.

Arizona: 75 millas.

Nueva tarifa del permiso I-94

Además del 1-94, otras tarifas vinculadas a la entrada al país también aumentarán:

ESTA : (Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje): Aplica a ciudadanos de países del Programa de Exención de Visa (VWP) que deseen ingresar por aire, mar o tierra. Precio actual: $21 dólares, nuevo precio: $40 dólares.

: (Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje): Aplica a ciudadanos de países del Programa de Exención de Visa (VWP) que deseen ingresar por aire, mar o tierra. Precio actual: $21 dólares, nuevo precio: $40 dólares. EVUS: (Sistema Electrónico de Actualización de Visas): Aplica actualmente a ciudadanos de la República Popular China con visa B1/B2 válida por 10 años. Antes: Sin costo, nuevo precio: $30 dólares.

La medida se enmarca en la entrada en vigor de la Ley 'One Big Beautiful Bill' (HR-1), un paquete legislativo firmado el pasado 4 de julio por el presidente de EU, que incluye amplias reformas gubernamentales y ajustes presupuestarios.

El Consulado General de los Estados Unidos en Tijuana ha confirmado que el permiso I-94, requerido para entradas terrestres a EE.UU., aumentará de 6 a 30 dólares a partir del 30 de septiembre de 2025, según publicaciones recientes que citan esta… pic.twitter.com/rqzLevI33s — Enséñame de Ciencia (@EnsedeCiencia) September 22, 2025

Posteriormente, la persona que viajará deberá acudir a un puerto terrestre, donde un oficial de CBP tomará datos biométricos y determinará el periodo de permanencia autorizado. El consulado advirtió que el costo del I-94 se ajustará cada año conforme al Índice de Precios al Consumidor de Estados Unidos, por lo que la tarifa podría incrementarse nuevamente a partir de 2026.

Fuente: Tribuna del Yaqui