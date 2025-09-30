Edición Impresa Suscríbete
Auto cae desde segundo piso en Hermosillo, reparan socavón en Obregón y más en el Top 3 Sonora
Ciudad Obregón, Sonora.- Sin duda alguna, a veces resulta difícil mantenerse al tanto de las noticias que están marcando la agenda estatal. Si tú deseas conocer la información más relevante que ocurre en Sonora, en un solo lugar y sin perder mucho tiempo, una buena opción es el Tribuna Top 3 Sonora. En este resumen encontrarás las noticias más relevantes de la entidad, para que no pierdas de vista lo que realmente importa.

Inician reparación de socavón en Ciudad Obregón

El Oomapasc de Cajeme informó que ya se encuentran trabajando en la reparación del socavón que se formó en la calle Mayo entre Yucatán y California, en la colonia Chapultepec, el fin de semana pasado. Debido a estos trabajos, se encuentra afectada la circulación en esa zona y un carril fue habilitado en ambos sentidos. Se recomienda tener precaución al circular por la zona.

Terrenos de presa Abelardo L. Rodríguez serán declarados reserva natural

El Gobierno del Estado de Sonora informó que se declarará reserva natural los terrenos de la presa Abelardo L. Rodríguez, en Hermosillo, para evitar su venta y proteger el patrimonio de los sonorenses, esto luego de que surgieran especulaciones sobre que serían vendidos.

Vehículo cae desde el segundo piso de estacionamiento

La mañana de este martes 30 de septiembre, un vehículo cayó desde el segundo piso del estacionamiento en el hospital San José, al norte de Hermosillo. El centro médico donde ocurrió el accidente está ubicado sobre el bulevar Morelos y por fortuna, la conductora solo resultó con lesiones leves

Fuente: Tribuna del Yaqui

