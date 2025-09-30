Ciudad Obregón: Aprueban en Cabildo compra de terrenos para familias sin vivienda

Ciudad Obregón, Sonora.- Más de 800 familias cajemenses de escasos recursos se beneficiarán con la aprobación en Cabildo de Cajeme para celebrar contrato de compraventa de un terreno en el fraccionamiento El Rodeo. El presidente municipal Javier Lamarque Cano aclaró que los recursos por el orden de 10 millones de pesos para tal adquisición provienen del Gobierno del Estado y que se pagarán en siete exhibiciones.

El alcalde explicó durante sesión extraordinaria y pública de Cabildo que los beneficiados serán familias que no cuentan con vivienda. Se informó que el precio por metro cuadrado de esos terrenos es de 107 pesos con 20 centavos.

En el desarrollo de la sesión, se aprobó también el Plan de Trabajo de Fondo Presupuestal de Género para el programa de las Acciones de Emergencia de la Alerta de Género y su ejercicio fiscal 2025, así como el informe de actividades del titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del segundo trimestre 2025.

uD83DuDEA7 AVISO DE CORTE A CIRCULACIÓN VEHICULARuD83DuDEA7 #OOMAPASC



A la población en general se le notifica que la circulación en carril sur de calle Mayo entre California y Yucatán permanecerá cerrada por obra de reparación de colector principal. pic.twitter.com/BnqLD8COMD — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 30, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui