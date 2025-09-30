Ciudad Obregón se prepara para un octubre lleno de eventos culturales, deportivos y sociales

Ciudad Obregón, Sonora.- La Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Ciudad Obregón espera que durante el mes de octubre se registre una buena ocupación en materia hotelera, derivado de una serie de eventos sociales, culturales y deportivos que se presentarán durante las próximas semanas.

Así lo dio a conocer la coordinadora de eventos de la mencionada agrupación, Sarahi Covarrubias, quien informó que entre los eventos que se estarán llevando a cabo en la localidad durante el próximo mes se encuentran el 'Oktoberfest 2025', el 'Beerfest', el 'Kajak Rice', un torneo relacionado con la pesca y otros eventos de carácter deportivo, para los cuales se esperan visitantes de fuera de la ciudad.

También comentó que en las comisarías de Cócorit y Esperanza, además de la cabecera municipal, a partir del 10 del presente mes, se llevarán a cabo eventos de carácter cultural con motivo de los festejos y celebraciones con motivo del Día de los Muertos, que se conmemora el 2 de noviembre.

Recordó que, con los eventos que se llevarán a cabo en el área rural de Ciudad Obregón, se espera que los visitantes dejen una derrama económica para los habitantes de comunidades como el 'Pueblito' y 'Los Hornos', localidades que se ubican rumbo a la presa Álvaro Obregón, mejor conocida como el 'Oviachic'.

Covarrubias agregó que, con motivo de los eventos culturales, se esperan aproximadamente mil personas y 700 visitantes más que asistirán a los diferentes encuentros deportivos que se registrarán en la localidad. Finalmente, la coordinadora de eventos de la OCV hizo un llamado a la comunidad en general a difundir los aspectos positivos que ofrece la región a los visitantes.

Fuente: Tribuna del Yaqui