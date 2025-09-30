Clima en Ciudad Obregón HOY martes 30 de septiembre: ¿Cómo estarán las temperaturas?

Ciudad Obregón, Sonora.- Ciudad Obregón, región del sur del estado de Sonora, vivirá este martes 30 de septiembre de 2025 una jornada marcada por el calor y el cielo despejado. El pronóstico meteorológico anticipa temperaturas elevadas que se mantendrán a lo largo del día, con mínimas cálidas en la madrugada y máximas cercanas a los 37°C. Para que tomes las precauciones necesarias, aquí te compartimos el reporte del clima completo.

Así será el clima en Obregón este día

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, esta mañana el termómetro inicia en 23 grados, con cielo despejado y sensación térmica similar. La humedad alcanzará el 80 por ciento, mientras que el viento se mantendrá ligero desde el noreste a una velocidad entre tres y siete kilómetros por hora. Conforme avancen las horas, el ambiente se tornará más cálido.

Así será el clima en Ciudad Obregón este martes. Foto: Conagua

Hacia las 11:00 el registro marcará 32 grados, con una sensación térmica superior a los 34 grados y un índice de Rayos ultravioleta (UV) muy alto, por lo que se recomienda precaución en la exposición al sol. Durante la tarde, el clima seguirá siendo soleado. A partir de las 14:00 horas, se prevé que el termómetro alcance los 34 grados, aunque la sensación podría subir hasta 36 grados. El viento se desplazará del oeste con rachas que rondarán entre cuatro y 17 kilómetros por hora.

Para las 17:00 horas, la temperatura descenderá levemente a 33°C, pero el ambiente se mantendrá caluroso. Aunque el índice UV disminuirá en esas horas, las recomendaciones de protección solar siguen siendo necesarias. En la noche, el cielo continuará despejado, favoreciendo condiciones estables. Hacia las 20:00 horas, la temperatura rondará los 27 grados, con viento del oeste y rachas de hasta 22 kilómetros por hora.

#PronósticoDelTiempo para el noroeste y norte de #México, durante las próximas tres horas. pic.twitter.com/8rI1Nn4BpF — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 30, 2025

Posteriormente, alrededor de las 23:00, el termómetro marcará 26 grados, con sensación térmica cercana a 27. La madrugada del miércoles 1 de octubre de 2025 se espera fresca en comparación con el día, con una mínima estimada en 24 grados y baja probabilidad de lluvia, apenas de tres por ciento.

La visibilidad se mantendrá sin restricciones y la presión atmosférica alcanzará los 1012 mb, mientras que la fase lunar será de gibosa creciente.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)