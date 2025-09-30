Clima en Hermosillo HOY 30 de septiembre: Pronostican CALOR intenso y cielo despejado

Hermosillo, Sonora.- El clima en Hermosillo de hoy, martes 30 de septiembre de 2025, promete una jornada cálida, con cielos despejados y condiciones estables que acompañarán a los habitantes desde las primeras horas hasta la noche. Aunque se trata de un día sin lluvias, la intensidad del sol marcará la diferencia, por lo que se recomienda tomar precauciones frente a la radiación solar durante el mediodía y la tarde.

Así será el clima en Hermosillo este lunes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, esta mañana Hermosillo amaneció con temperaturas frescas cercanas a los 21°C, ideales para quienes realizan actividades al aire libre en las primeras horas del día. El cielo se muestra totalmente soleado, con una sensación térmica estable y vientos ligeros provenientes del noreste.

Así será el clima en Hermosillo HOY martes 30 de septiembre. Foto: Conagua

Conforme avance la mañana, los termómetros subirá con rapidez: hacia las 9:00 horas el ambiente alcanzará los 28 grados. Cerca del mediodía se registrarán 34°C, con un índice de rayos ultravioleta (UV) catalogado como alto, lo que implica riesgo de exposición directa al sol sin protección. Durante la tarde, el calor se intensificará. A las 14:00 horas se prevé una temperatura máxima de 37 grados, con sensación térmica cercana a los 35.

El cielo se mantendrá despejado y los vientos ligeros, mientras que el índice UV seguirá en niveles elevados, razón suficiente para aplicar bloqueador solar y mantenerse hidratado. En las horas posteriores, hacia las 17:00 horas, el ambiente seguirá cálido con 35 grados, aunque poco a poco comenzará a descender la intensidad del sol.

Al caer la noche, Hermosillo experimentará un respiro en las temperaturas. Para las 20:00 horas se esperan 30 grados bajo un cielo completamente despejado, con sensación térmica estable y vientos provenientes del oeste. Ya cerca de la medianoche, los valores bajarán hasta los 26 grados, creando un ambiente más fresco y agradable, ideal para el descanso. En la madrugada del miércoles, el termómetro descenderá hasta los 23 grados, manteniendo las condiciones despejadas.

La máxima prevista para este martes es de 38 grados y la mínima de 22, lo que confirma que septiembre se despide con un día típico del clima hermosillense: soleado, seco y caluroso en las horas centrales, con noches menos intensas y más llevaderas.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)