Clima en Sonora: Prevén CHUBASCOS y LLUVIAS PUNTUALES para HOY en la NOCHE; en estas regiones lloverá

Hermosillo, Sonora.- ¿Tienes planes para esta noche de martes? Si es así, atención, pues para hoy 30 de septiembre se prevén chubascos y lluvias puntuales. TRIBUNA te presenta el reporte del clima en Sonora con las regiones en las que lloverá. Te damos a conocer la información más actualizada de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). No dejes de leer para que las precipitaciones no te tomen por sorpresa.

De acuerdo con la información actualizada del Servicio Meteorológico Nacional, para hoy en la noche, de 18:00 a 21:00 horas, se esperan chubascos y lluvias puntuales con descargas eléctricas para las regiones este y sur de Sonora. Además, se podrían tener vientos de 10 a 20 kilómetros por hora (km/h) con rachas de hasta 50 km/h. Sin embargo, se continuará con un ambiente de muy cálido a caluroso, con temperaturas máximas entre 35 y 40 °C.

Para el resto de la tarde y principios de esta noche, se prevén #Lluvias fuertes a muy fuertes y posible #Granizo en regiones de #Sinaloa y #Durango, así como #Chubascos y lluvias fuertes en #Chihuahua, #Sonora, #Zacatecas y #Aguascalientes. Detalles, en el gráfico pic.twitter.com/hOn2jO9Z6b — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 1, 2025

La Coordinación Estatal de Protección Civil indica que una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, en combinación con la corriente en chorro subtropical, podría generar algunas lloviznas sobre municipios limítrofes con Chihuahua durante horario vespertino. "Por otro lado, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera noroeste del país durante los días 3 y 4 de octubre, ocasionando rachas de viento moderadas y un ligero descenso en las temperaturas durante el periodo".

¿Cómo será el clima en Sonora para mañana miércoles 1 de octubre?

Se espera que se tenga cielo medio nublado a nublado durante el día, pero sin lluvia en Sonora. Por la mañana, ambiente templado a cálido en la región y fresco en zonas serranas. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección oeste y noroeste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 45 km/h en el resto de la región. Además, se tendrán temperaturas máximas cercanas a 40 °C.

Por otra parte, la Conagua está vigilando la tormenta tropical 'Octave' en el Pacífico; se estima que mantendrá la misma categoría las próximas 96 horas. Actualmente, se ubica a mil 490 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y se desplazará al nor-noroeste las próximas 48 horas y posteriormente virará al oeste-noroeste.

Ingresa a https://t.co/R8Yan9wj3l y conoce qué fenómenos #Méteorológicos afectan actualmente a #México, así como las condiciones del tiempo que generarán las próximas horas y mañana en territorio nacional pic.twitter.com/GTGOLJu3CM — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 1, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui