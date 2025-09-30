¿Habrá LLUVIAS en Sonora este martes 30 de septiembre? Consulta el pronóstico del clima

Hermosillo, Sonora.- El clima en Sonora para este martes 30 de septiembre de 2025 se perfila como uno de los más extremos de la semana. El estado registrará temperaturas muy elevadas que alcanzarán hasta los 40°C en algunas zonas, con cielo medio nublado a despejado durante el día y sin probabilidad de lluvias. Para que tomes las precauciones necesarias, aquí en TRIBUNA te compartimos el reporte meteorológico completo.

Así será el clima en Sonora este martes

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la mañana en Sonora se presentará con un ambiente cálido, aunque en las zonas serranas el inicio del día será más fresco. Conforme avance la mañana, las temperaturas subirán rápidamente, con cielo parcialmente despejado y humedad en niveles moderados.

Así será el clima en Sonora este martes. Foto: Conagua

Durante las primeras horas del día no se registrarán lluvias, por lo que el panorama será estable para quienes realicen actividades tempranas. En la tarde, el ambiente se tornará caluroso a muy caluroso en gran parte del estado, con máximas entre los 35 y 40°C. Se espera cielo entre medio nublado y despejado, acompañado de rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora en algunas zonas.

Aunque en entidades cercanas como Sinaloa se pronostican lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y posibilidad de granizo, en Sonora no se prevén precipitaciones. El contraste entre la estabilidad local y la inestabilidad del noroeste del país podría impactar de forma indirecta con nubosidad hacia la frontera sur del estado.

Ya por la noche, el clima en Sonora será más templado en comparación con las horas de mayor calor, con temperaturas que descenderán hacia los 24°C en promedio. El cielo se mantendrá despejado, sin probabilidad de lluvia, lo que permitirá una visibilidad amplia en caminos y carreteras. El viento será moderado, con rachas que podrían alcanzar hasta 30 kilómetros por hora en algunas regiones, por lo que se recomienda precaución en zonas abiertas.

A nivel nacional, la situación es muy distinta. En el sureste de México, la onda tropical número 35, junto con una baja presión en el golfo, provocará lluvias intensas en Chiapas y el sur de Veracruz, así como precipitaciones muy fuertes en Tabasco, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Estas tormentas podrían ocasionar crecidas repentinas en ríos y arroyos, deslaves en zonas montañosas y encharcamientos en áreas urbanas. ¡Toma precauciones!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)