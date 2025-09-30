Se forma la depresión Quince-E en el Pacífico: ¿Afectará a Sonora con LLUVIAS?

Hermosillo, Sonora.- Durante la madrugada de este martes 30 de septiembre se formó la depresión tropical Quince-E en el océano Pacífico, de acuerdo con los reportes del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). TRIBUNA te presenta la información completa y te da a conocer si afectará a Sonora con lluvias para la entidad.

Como se mencionó, la formación de esta depresión tropical fue dada a conocer por las autoridades climatológicas la madrugada de este martes; se informó que este fenómeno se encuentra a mil 540 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Quince-E presenta vientos sostenidos de 55 kilómetros por hora (km/h), rachas de 77 km/h y desplazamiento al oeste-noroeste a 7 km/h.

Se ha formado la #Depresión tropical #Quince-E en el #Pacífico. Se encuentra muy lejos de costas mexicanas. pic.twitter.com/NR6NzLn17n — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 30, 2025

¿Afectará a Sonora la depresión tropical Quince-E?

De momento, la trayectoria de la depresión tropical Quince-E no representa un riesgo para el territorio mexicano, esto gracias a la trayectoria que sigue. Sin embargo, tras su aparición, las autoridades tendrán una vigilancia permanente en este nuevo fenómeno climatológico. El reporte del NHC señala que entre miércoles y jueves, se espera un movimiento aún más definido hacia el noroeste; para el fin de semana, retomaría la dirección oeste-noroeste.

También se visualiza que Quince-E podría intensificarse a la tormenta tropical 'Octave'; esto traería ligeros cambios en su fuerza durante los próximos días. Pese a ello, las autoridades sostienen que no hay alertas o avisos costeros vigentes de los cuales preocuparse, pero se estará monitoreando de manera continua ante cualquier cambio en su intensidad o trayectoria.

Lluvias en Sonora

Después de un fin de semana donde las precipitaciones fueron copiosas y causaron varios estragos y dejaron dos personas sin vida, la Conagua, en voz del meteorólogo Gilberto Lagarda Vázquez, ha informado que el pronóstico indica que no hay probabilidad de lluvias a partir de este martes.

"Empezaremos a ver un aumento en las temperaturas, un aumento paulatino, el cual se espera que ya para el día miércoles comencemos a alcanzar nuevamente los 40 grados en varias zonas del estado de Sonora, sobre todo la parte del centro sur y noroeste de la entidad", señaló Lagarda Vázquez.

Si quieres estar enterado de la información del clima, no olvides leer puntualmente TRIBUNA, que tiene toda la información del clima para ti.

Buenas tardes

Temperatura máxima registrada esta tarde en el observatorio meteorológico de #Hermosillo pic.twitter.com/wskQ5hVrGI — Gilberto Lagarda Vas (@gilbertolagarda) September 30, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui