Secretaría de Salud en Sonora intensifica acciones de control del dengue

Hermosillo, Sonora.- La Secretaría de Salud Pública informó sobre las acciones implementadas durante el año 2025 para la prevención y control del dengue, las cuales han sido desplegadas en diversos municipios con el objetivo de contener la transmisión del virus y proteger la salud de la población.

A la semana epidemiológica número 38, se han realizado actividades de control larvario en 114 localidades distribuidas en 26 municipios del estado, lo que representa una cobertura del 64 por ciento a nivel estatal. Este trabajo consiste en la identificación y eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti en viviendas y entornos comunitarios.

La dependencia estatal indicó que la cobertura se ha visto limitada en algunos municipios debido a la negativa de los habitantes para permitir el ingreso del personal operativo a sus domicilios.

También se ha fortalecido la estrategia de nebulización espacial, una técnica clave para reducir la población de mosquitos adultos. Hasta la fecha, se han nebulizado 73 mil 234 hectáreas en 224 localidades del estado. Los Distritos de Salud 04 y 05 concentran el mayor número de hectáreas intervenidas, derivado del incremento de casos probables en esas zonas prioritarias. El Distrito de Salud 04 abarca los municipios de Cajeme, Bácum, Benito Juárez, Etchojoa y Navojoa; mientras que el Distrito de Salud 05 comprende los municipios de Huatabampo, Álamos, Quiriego y Rosario.

Otra acción fundamental ha sido el rociado residual intradomiciliario, dirigido a los hogares con presencia de casos probables de dengue. En este rubro, se han intervenido cuatro mil 712 viviendas en 110 localidades, atendiendo 833 casos sospechosos. Se alcanzó una oportunidad de atención del 81 por ciento, lo que indica que la mayoría de las viviendas fueron intervenidas dentro de las primeras 72 horas tras la notificación del caso, conforme a los protocolos establecidos.

uD83CuDF3FuD83DuDCA7 ¡El dengue se previene desde casa!



Riega tus macetas cada 3 días y recuerda mantener seca la base para evitar que se acumule agua. uD83DuDEABuD83EuDD9F



Entre todas y todos podemos eliminar criaderos y cuidar la salud de nuestra familia. uD83DuDC9C#SaludSonora #PrevencionEsSalud pic.twitter.com/UrJKyxbvt8 — Salud Sonora (@ssaludsonora) September 29, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui