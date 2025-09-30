Solicitan propietarias de guarderías al Congreso de Sonora que se incluyan recursos a la educación inicial en presupuesto 2026

Hermosillo, Sonora.- Integrantes de la asociación Conservando los Valores Familiares solicitaron al Congreso del Estado de Sonora que destinen recursos en el presupuesto del próximo año para la educación inicial en Sonora y garantizar el sano desarrollo de niñas y niños. Guadalupe Villalobos, vocera de la Asociación Nacional de Estancias Infantiles, dijo que existe recurso pendiente de aplicar, cuya facultad afirmó estar en el legislativo y a su vez, para que se incluya presupuesto en el paquete económico del siguiente año.

"Quienes legislan, quienes gobiernan, no lo están haciendo para el pueblo, para los ciudadanos; simple y sencillamente caemos una vez más en los abusos de autoridad y en las graves omisiones, iniciando con el Congreso del Estado", expresó Guadalupe Villalobos. Recordó que desde el 2022, el Congreso de Sonora se comprometió a formar mesas de diálogo con las propietarias de estancias infantiles en Sonora, para abordar anualmente el tema del presupuesto. Durante la mañana se plantaron en las escalinatas del Congreso de Sonora en espera de respuesta.

Estancias infantiles

Guadalupe Villalobos agregó que falta ejercer recursos aprobados en 2024 y que están a cargo de la Secretaría de Educación y Cultura, para la operación total de todas las estancias infantiles que no tienen costo y que han sido subsidiadas para su operación.

Acusó que ante el recorte del presupuesto para estancias o la falta del mismo para seguir operando, muchos centros infantiles tienen que cerrar o recortar su plantilla laboral, vulnerando la condición de trabajo de las maestras y maestros, personal administrativo u operativo, señaló la líder, en entrevista.

200 mil niñas y niños en Sonora requieren del servicio de estancias infantiles gratuitas, por las condiciones laborales de las madres y padres que deben trabajar extensas jornadas, incluso fuera del sector donde se ubica el centro infantil de desarrollo.

Fuente: Tribuna del Yaqui