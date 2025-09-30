Sonora: Sedatu anuncia la reanudación del Plan de Justicia para la etnia Mayo

Navojoa, Sonora.- Autoridades tradicionales de la etnia Mayo mantuvieron un primer encuentro con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en la subprocuraduría de Navojoa para acordar los trabajos de la reactivación del Plan de Justicia.

A la reunión acudieron gobernadores tradicionales, cobanaros y asesores de los pueblos originarios como Cohuirimpo, Tesia, Pueblo Viejo, Etchojoa, Camoa, Bacabachi, Júpare y Santa Cruz, quienes extendieron sus preocupaciones y necesidades a los funcionarios federales.

Jonathan Noyola Ledezma, comisionado para la atención a los planes de justicia de la Procuraduría Agraria, mencionó que el primer paso para la reanudación del Plan de Justicia es establecer una interlocución directa y sin intermediarios con las autoridades étnicas.

Como ustedes lo sabrán, la parte de la integración territorial de la gran nación yoreme es la columna vertebral de este plan de justicia y, por supuesto, que nosotros estamos trabajando justamente para garantizar las primeras etapas de la restitución de sus tierras", precisó.

Por su parte, los gobernadores tradicionales alzaron la voz en contra de la toma de las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Etchojoa, la cual lleva más de un mes paralizada y no permite que las gestiones de proyectos, apoyos y obras avancen, por lo que solicitaron a los funcionarios federales intervenir en este problema para evitar otro enfrentamiento entre los grupos indígenas y que el Plan de Justicia avance.

Fuente: Tribuna del Yaqui