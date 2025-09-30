Tras rumores de venta: Terrenos de presa Abelardo L. Rodríguez en Hermosillo serán declarados como reserva natural

Hermosillo, Sonora.- Después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fuera cuestionada la mañana de este martes 30 de septiembre en su conferencia La Mañanera del Pueblo sobre la venta de los terrenos de la presa Abelardo L. Rodríguez, el Gobierno de Sonora aclaró los rumores señalando que esta área será declarada como reserva natural.

La reportera Reyna Haydee Ramírez Hernández fue la que cuestionó a la mandataria y señaló: "Porque lo que ha dicho Alfonso Durazo es que se va a vender la presa Abelardo L. Rodríguez". A lo que la presidenta mencionó: "¿Cómo que se va a vender la presa?". Y la periodista respondió: "Él la quiere vender, ya lo dijo, en los terrenos de la presa Abelardo L. Rodríguez. No sé si usted conoce la presa Abelardo L. Rodríguez".

Tras esto, a través de un comunicado, el Gobierno del Estado informó que los terrenos serán declarados reserva natural, con el objetivo de proteger el patrimonio de las y los sonorenses y evitar que, en el futuro, algún gobierno los destine a intereses particulares.

"Asimismo, el Gobierno Federal ha determinado asumir la responsabilidad presupuestal de la construcción del sistema de presas programado en Sonora. Estas obras no han sido, ni serán financiadas mediante la venta de tierras, y mucho menos a costa del patrimonio de las y los sonorenses".

Habrá consulta sobre las presas

Cabe señalar que esta mañana la presidenta habló al respecto de la construcción de las tres presas en Hermosillo y de las inconformidades que han surgido. Sheinbaum Pardo mencionó que se realizaría una consulta. "Es que cuando, por ejemplo, cuando llega una manifestación de 10 personas, cuando llego yo a un lugar, y dicen: 'Es que no queremos la presa'. Pues yo recibo el documento, se analiza técnicamente. Si no hay un argumento técnico, entonces se pone a consulta de la gente: la gente quiere o no quiere que se haga. Porque a veces es una minoría la que está en contra de un proyecto y es en contra de la mayoría".

En este caso, en donde hay un beneficio para Hermosillo, que es una ciudad que tiene muchos problemas de acceso al agua potable, esta es una solución. Si hay personas que no quieren, tienen que participar en la consulta. Y que decida la mayoría, así es la democracia", aseveró.

Para finalizar el comunicado (el cual está firmado por la vocera del gobierno, Paloma Terán), el Gobierno de Sonora señaló que con la declaración de reserva natural, "garantizamos que los recursos naturales y el patrimonio territorial de nuestra entidad se preserven para el beneficio colectivo, asegurando que ningún interés privado prevalezca sobre el interés público".

Fuente: Tribuna del Yaqui