UMAE de Ciudad Obregón supera los mil 600 trasplantes de riñón y córnea desde 2004

Ciudad Obregón, Sonora.- Un total de 842 trasplantes renales y 850 de córneas se han realizado desde 2004 en la Unidad de Medicina de Alta Especialidad del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Ciudad Obregón, según la doctora Patricia García Ramírez, directora de ese hospital. Explicó que el estado de Sonora se ubica en el tercer lugar a nivel nacional en donación cadavérica.

"Hemos podido avanzar en ese tema; por ejemplo, en la zona sur del estado va mucho a la parte de donantes vivos y en el norte está muy arraigada la cultura de donación en paciente cadavérico y eso es muy bueno porque no le quitas la oportunidad de vida a otra persona, sino que al contrario vas ayudando a otros; cuando un paciente está en muerte encefálica, puede donar y dar vida a mucha gente", comentó la doctora.

García Ramírez destacó que son bastantes las ventajas de las donaciones provenientes de pacientes cadavéricos.

Uno solo de ellos puede donar varios órganos y ayuda tanto con pulmón, corazón, hígado, riñones, hueso, piel, córneas, es mucha la esperanza de vida que puede otorgar un solo paciente a otras personas", destacó.

Tan solo un paciente cadavérico puede ayudar de 7 a 10 personas con sus órganos, detalló a TRIBUNA la directora de la UMAE.

Aquí trasplantamos córneas y riñones, pero el resto se van hacia otros lugares como Monterrey y Guadalajara, entre otras ciudades", comentó.

Detalló que, de los 842 trasplantes realizados en la unidad, 523 son de donante cadavérico y 335 de donantes vivos, además de que se han logrado dos trasplantes en bloque (dos riñones a un solo paciente).

Fuente: Tribuna del Yaqui