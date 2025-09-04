Claudia Sheinbaum regresa a Sonora: HORA y FECHA de su visita por gira de 'rendición de cuentas'

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visitará Sonora este fin de semana como parte de su gira de 'rendición de cuentas'; así lo confirmó el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, este jueves 4 de septiembre. Cabe señalar que apenas el pasado 1 de septiembre, la mandataria federal presentó su Primer Informe de Gobierno y dijo que parte del trabajo que seguía es visitar a los estados para informar lo hecho durante los poco más de 11 meses que lleva en el cargo.

En entrevista para los diferentes medios de comunicación, Alfonso Durazo informó que Sheinbaum Pardo estará este fin de semana en la capital de Sonora. TRIBUNA te cuenta todo lo que dijo el mandatario sobre la visita de la primera mujer que gobierna México. Según lo dicho por el exsecretario de Seguridad, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la visita está programada para este sábado 6 de septiembre a las 13:00 horas.

"Sobre la visita, la tenemos programada para el sábado a la una de la tarde, está confirmada y el objetivo de esta reunión es presentar un informe regional enfocado particularmente en todo lo que hemos realizado en el estado de Sonora", afirmó Durazo Montaño. Dijo que este será un encuentro de alto impacto social, pues se informará a los sonorenses sobre lo que se ha hecho durante el gobierno de Sheinbaum Pardo. El mandatario lo calificó como un informe "impresionante". Entre los tópicos que Sheinbaum destacó en su informe está la disminución de los homicidios dolosos en un 25 por ciento, la creación de nuevos programas sociales como la Pensión Mujeres Bienestar y Beca Rita Cetina Gutiérrez. También se destacó la aprobación de reformas clave como la desaparición de organismos autónomos.

El evento está programado para este 6 de septiembre en el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Hermosillo a las 13:00 horas y se contará con una transmisión en vivo desde las cuentas oficiales de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Por último, el gobernador señaló que vale la pena darle difusión estatal al mensaje de la presidenta por la importancia y que se ve cómo las autoridades estatales están trabajando en coordinación con la federación.

Fuente: Tribuna del Yaqui