Clima Ciudad Obregón HOY: LLUVIAS y tormentas marcarán todo este jueves 4 de septiembre

Ciudad Obregón, Sonora.- La mañana de este jueves, Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme, amaneció con un cielo mayormente nublado y una temperatura cercana a los 27 grados, con sensación térmica de 31. El ambiente húmedo y la nubosidad marcaron el inicio de la jornada, preludio de una variación climática que se intensificará con el paso de las horas. Consulta aquí el pronóstico del clima completo para que tomes precauciones.

Advierten lluvias en Ciudad Obregón este jueves

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de The Weather Channel, esta mañana se prevé un clima cálido, con momentos de nubosidad intermitente y lluvias débiles en algunos sectores. Hacia las primeras horas, la temperatura se mantendrá en torno a los 26°C, con baja probabilidad de precipitación, aunque conforme avance la mañana el cielo mostrará intervalos de sol con sensación térmica que alcanzará los 33 grados al mediodía.

Así será el clima en Ciudad Obregón este jueves 4 de septiembre. Foto: Conagua

Por la tarde, el panorama será más inestable, debido a los efectos del huracán 'Lorena' y el monzón mexicano. Las previsiones señalan que después de las 17:00 horas aumentará la posibilidad de chubascos, con un 60 por ciento de probabilidad de lluvia y acumulados ligeros. La temperatura rondará los 29 grados, pero la humedad incrementará la sensación de bochorno, alcanzando hasta los 33 grados.

Al llegar la noche, las condiciones se tornarán más adversas en el sur de Sonora. Se estima que desde las 20:00 horas se registren precipitaciones de intensidad moderada, con un 70 por ciento de probabilidad de lluvia en casi todo el municipio de Cajeme; las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas. La temperatura descenderá ligeramente a 27 grados, aunque la sensación térmica seguirá alta debido a la humedad persistente.

La situación se complicará hacia la medianoche, ya que los pronósticos anticipan tormentas con hasta un 80 por ciento de probabilidad, acompañadas de acumulados importantes de agua. En este periodo, la temperatura caerá a los 25 grados, con sensación térmica similar, mientras el viento se mantendrá en calma, proveniente del este y sureste. ¡Mantente atento a los comunicados de las autoridades! Ya que las lluvias podrían causar deslaves e inundaciones.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua)