Clima en Sonora: Remanentes de 'Lorena' causarán LLUVIAS FUERTES la NOCHE de HOY en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- La tormenta tropical 'Lorena' seguirá impactando a Sonora y especialmente a Ciudad Obregón, pues se esperan lluvias fuertes para esta noche de jueves 4 de septiembre. TRIBUNA te trae el reporte completo del clima para que estés enterado de la hora en la que lloverá durante la jornada nocturna y tomes tus precauciones. Aquí toda la información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y The Weather Channel.

De acuerdo con la información de la Conagua, durante las próximas horas el ciclón tropical 'Lorena' continuará degradándose frente a la costa oeste de Baja California Sur. Sus desprendimientos nubosos, en interacción con el monzón mexicano, ocasionarán lluvias puntuales torrenciales en Baja California Sur (norte y centro), intensas en Baja California (sur) y Sonora, y muy fuertes en Sinaloa, Chihuahua y Durango. Especialmente en Sonora, afectará las regiones: sur, costa, centro, norte y este.

Lluvias en Sonora hoy

¿Cuándo lloverá en Ciudad Obregón hoy jueves 4 de septiembre?

Según The Weather Channel, en Ciudad Obregón habrá tormentas a las 18:00 horas y para las 19:00 horas se esperan tormentas dispersas con un 50 por ciento de probabilidades. Para las 20:00 horas se podrían tener tormentas aisladas y para las 21:00 horas se tendrían tormentas fuertes con 100 por ciento de probabilidades de intensa lluvia. Para las 22:00 y 23:00 horas se esperan tormentas fuertes con 99 por ciento y 100 por ciento de probabilidades de lluvia, respectivamente. También se espera que llueva durante la madrugada del viernes 5 de septiembre. Las temperaturas que se esperan para esta noche van de los 25° a los 26° grados centígrados.

Lluvias para hoy en Ciudad Obregón en la noche

¿Cómo será el clima mañana viernes 5 de septiembre?

Según el SMN, para mañana, Lorena continuará debilitándose frente a la costa oeste de la península de Baja California; sus desprendimientos nubosos continuarán interactuando con el monzón mexicano, ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California, Baja California Sur y Chihuahua; con lluvias puntuales intensas en Sonora, Durango y Sinaloa.

Para Sonora se espera cielo nublado durante el día, con lluvias puntuales intensas en Sonora en el oeste y sur, todas con descargas eléctricas y fuertes rachas de viento; además, podrían originar el incremento en los niveles de arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

