Continúa el Gobierno de Sonora listo ante la llegada de 'Lorena'; llaman a tomar precauciones

Hermosillo, Sonora.- Hasta el momento, las tormentas de los últimos días no han traído daños significativos a Sonora y son más los beneficios que han dejado en la entidad, aseguró el gobernador Alfonso Durazo Montaño. Confirmó que se encuentra instalada la mesa multidisciplinaria en coordinación de los tres niveles de gobierno, desde donde se monitorea la llegada de 'Lorena' a Sonora. Señaló que las lluvias más fuertes podrían presentarse entre hoy jueves 4 de septiembre y mañana viernes 5 de septiembre además del sábado 6 de septiembre, en la zona costera de Hermosillo o en el Mar de Cortés.

El gobernador dijo que todas las dependencias estatales y federales están coordinadas para cualquier eventualidad o anomalía que pueda surgir en las próximas horas por los fenómenos meteorológicos. "Solicitamos que estén pendientes de los medios de comunicación, pero de los medios de comunicación que tengan como fuente de información los espacios oficiales, ya sean Protección Civil o el Gobierno del Estado", comentó.

Alfonso Durazo recomendó a la sociedad mantenerse al tanto de los comunicados de las autoridades estatales sobre el avance de 'Lorena' durante el fin de semana. 80 milímetros de agua dejaron las lluvias de los pasados días en Hermosillo, con vientos de hasta 120 kilómetros por hora.

Fuente: Tribuna del Yaqui