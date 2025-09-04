Durazo y Lamarque se reúnen con gabinete de seguridad; Sheinbaum anuncia plan para disminuir homicidios en Cajeme

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que su Gabinete de Seguridad se ha centrado en la situación de Cajeme, Sonora, para revertir el aumento en homicidios. Tras una reunión con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque, sostuvo una reunión con el gabinete de seguridad federal para analizar la estrategia contra la violencia en la región. El encuentro tuvo como objetivo reforzar las acciones coordinadas entre los tres niveles de gobierno ante el repunte de la criminalidad.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada sobre los índices de violencia en el municipio de Cajeme, uno de los más afectados por los delitos de alto impacto en el país. "Se nos hizo un poco tarde. Estuvo el gobernador de Sonora en la reunión de Gabinete de Seguridad, también el presidente municipal de Cajeme; entonces se nos hizo un poco tarde porque estábamos ahí planeando y excelente trabajo de los dos. "Se subió un poquito los homicidios en Cajeme, entonces estamos haciendo un plan especial para controlar…No controlar, sino ayudar a disminuir los delitos con todo el apoyo del gobierno federal", explicó.

Sheinbaum habla sobre homicidios en Cajeme

La mandataria reconoció el incremento de homicidios dolosos, aunque lo minimizó al señalar que "sí aumentaron un poquito", frase que generó reacciones entre la ciudadanía y en redes sociales, donde se cuestionó la forma en la que el Gobierno Federal enfrenta la crisis de seguridad en la región. De acuerdo con cifras oficiales, Cajeme ha figurado en los últimos años entre los municipios con mayor número de homicidios dolosos en México. La problemática ha estado vinculada principalmente a disputas entre grupos del crimen organizado, lo que ha colocado a la región como un foco rojo en la estrategia nacional de seguridad.

El gobernador Durazo y el alcalde Lamarque coincidieron en la importancia de mantener la coordinación con el Gobierno Federal, así como de fortalecer los programas de prevención social del delito y atender las causas que originan la violencia. La presidenta elogió el trabajo de los funcionarios locales y destacó la coordinación que existe entre los tres niveles de gobierno para atender la problemática.

Por su parte, Sheinbaum aseguró que la federación continuará brindando apoyo en Sonora, con presencia de fuerzas federales y operativos estratégicos, aunque evitó dar cifras específicas sobre la reducción de delitos en el corto plazo.

