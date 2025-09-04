Emiten medidas preventivas ante la llegada de la tormenta tropical 'Lorena'

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Ante la llegada de la tormenta tropical 'Lorena' y las lluvias que se prevé afecten diversas regiones del estado, la Secretaría de Salud hace un llamado a la población para que siga las siguientes recomendaciones preventivas, con el fin de proteger su salud y seguridad. Destaca como primordial mantenerse informado y escuchar únicamente las cuentas oficiales del Gobierno del Estado, Protección Civil y otros medios autorizados, para actualizarse sobre la evolución del fenómeno meteorológico.

Además, se debe preparar un kit de emergencia que contenga suficiente agua potable para toda la familia, alimentos no perecederos, medicamentos esenciales y productos de primeros auxilios. También se recomienda incluir una linterna y un radio para mantenerse informado, incluso en caso de que se interrumpa el suministro eléctrico.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, para garantizar la seguridad en el hogar se recomienda desconectar los aparatos eléctricos para evitar cortocircuitos y cerrar las llaves de gas y agua para prevenir accidentes. Además, es importante evitar desplazarse durante las lluvias fuertes, especialmente si se presentan inundaciones o vientos intensos. Se debe mantener a niñas, niños y personas vulnerables dentro de casa, alejados de ventanas o zonas de riesgo.

El Gobierno de Sonora y la Secretaría de Salud Pública trabajan para garantizar la seguridad y el bienestar de la población ante los efectos de la tormenta tropical 'Lorena'. Se recomienda mantener la calma y seguir las instrucciones de las autoridades locales.

Fuente: Tribuna del Yaqui