Etchojoa envía un SOS al Congreso de Sonora solicitando apoyo a los damnificados por las lluvias

Comparta este artículo

Etchojoa, Sonora.- Regidores en el Ayuntamiento de Etchojoa solicitaron a sus representantes en el Congreso del Estado gestionar los recursos necesarios para poder apoyar a las familias damnificadas por las recientes lluvias en las comunidades indígenas.

De acuerdo a los reportes de Protección Civil, algunas de las comunidades más afectadas son Rodeo, Guayabitas, Retirito, Aquizahuali, Aquichopo y Centenario, entre otras más.

La solicitud

Mariana Argüelles Ramírez, regidora del Ayuntamiento de Etchojoa, mencionó que se envió un oficio al diputado local por el Distrito 20, Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela, donde se le solicitó apoyos urgentes para mitigar los efectos del fenómeno natural, especialmente las comunidades indígenas más alejadas y vulnerables.

Solicité su apoyo para que podamos contar con el respaldo de las autoridades estatales en emergencias y suministros básicos para la población, así como víveres y asistencia en casos de extrema necesidad", afirmó.

Por su parte, las autoridades municipales activaron los protocolos de seguridad tras la evolución de la tormenta tropical ‘Lorena’, donde se instalarán entre 80 y 90 albergues temporales para recibir a la población en caso de ser necesario.

La seguridad y tranquilidad de las familias es nuestra prioridad; estamos trabajando de manera organizada con todas las instancias y dependencias, atentos a cada informe que emita Protección Civil para actuar con responsabilidad. En este momento, nos mantenemos en fase de vigilancia preventiva", indicó Luis Arturo Robles Higuera, presidente municipal.

Fuente: Tribuna del Yaqui