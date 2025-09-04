Huracán 'Lorena' afecta Sonora: Astiazarán coordina apoyo a familias y Sedena activa Plan DN-III-E

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El huracán 'Lorena' continúa afectando al estado de Sonora. Desde el miércoles, las lluvias intensas han provocado daños en diversas colonias de Hermosillo y otros municipios, por lo que las autoridades locales permanecen en alerta y han desplegado acciones preventivas. Antonio Astiazarán, alcalde de Hermosillo, inició recorridos por las zonas más afectadas para supervisar la atención a las familias y coordinar los recursos.

Astiazarán anuncia inicio de acciones de apoyo a la población

Mediante sus redes sociales, el alcalde informó que la mañana de este jueves 4 de septiembre comenzaron los trabajos de apoyo en la colonia La Caridad, donde las lluvias recientes dejaron daños en calles y viviendas. Con el equipo del Gobierno de Hermosillo, se entregaron alimentos, se rehabilitaron calles, se colocaron sacos de arena en viviendas vulnerables y se habilitaron albergues seguros para quienes lo requieran, apuntó.

Además, dijo el alcalde de Hermosillo, se implementará un operativo de salud con médicos y personal del área de Salud Municipal para atender cualquier contingencia derivada de las lluvias.

A las familias les decimos que no están solos, seguimos alertas, ofreciendo atención a quienes lo necesiten", apuntó el presidente municipal.

Plan DN-III-E y recomendaciones de la Sedena

Ante la llegada del huracán, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) activó el Plan DN-III-E en la capital sonorense. Personal militar arribó a la colonia La Caridad la noche del miércoles para colaborar en la habilitación de albergues, desazolve de drenajes, retiro de escombros, rehabilitación de calles y entrega de sacos de arena a las familias afectadas.

El Gobierno Municipal de Hermosillo habilitó tres centros de acopio para recibir donaciones de alimentos no perecederos, productos de higiene personal, artículos de limpieza y pañales para niños y adultos. Estos operarán de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, en DIF Hermosillo (colonia Modelo), Casa Galilea (colonia Palo Verde) y CADI en Miguel Alemán. Además, se exhorta a la población a no cruzar arroyos, manejar con precaución y resguardarse en casas o zonas seguras.

Sheinbaum confirma que no hay daños graves por ‘Lorena’

En lo que respecta al Gobierno Federal, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que, hasta el momento, no se han registrado daños graves en Sonora ni en Baja California. Sin embargo, se mantiene un monitoreo constante de las condiciones meteorológicas y se refuerza la coordinación con autoridades locales y estatales. La Sedena, Protección Civil y los gobiernos municipales permanecen alertas para responder a cualquier eventualidad y garantizar la seguridad de la población. TRIBUNA te comparte más información aquí.

Fuente: Tribuna