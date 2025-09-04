Huracán 'Lorena' impacta a Sonora: Así estará el clima este jueves 4 de septiembre

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El huracán 'Lorena', fenómeno que se mantiene activo en el Pacífico mexicano, continuarán teniendo efectos en el estado de Sonora este jueves 4 de septiembre de 2025. Desde las primeras horas del día, las autoridades meteorológicas han advertido sobre lluvias intensas, fuertes rachas de viento y condiciones que podrían complicar la movilidad en distintos municipios de la entidad. Consulta aquí el pronóstico del clima para que tomes precauciones.

Así será el clima en Sonora este jueves 4 de septiembre

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las bandas nubosas del ciclón 'Lorena', en interacción con el monzón mexicano, provocarán lluvias puntuales muy fuertes a intensas en el sur y occidente de Sonora, acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas. Además, no se descartan afectaciones por deslaves, encharcamientos e incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Así será el clima en Sonora este jueves 4 de septiembre. Foto: Conagua

Durante la mañana, se prevé cielo nublado y bancos de niebla en zonas serranas del noroeste de Sonora, lo que reducirá la visibilidad en tramos carreteros. El ambiente será cálido en la mayor parte del estado, pero con temperaturas templadas en áreas montañosas. Se esperan chubascos aislados y lluvias dispersas en distintos puntos de la entidad.

Hacia la tarde, el panorama cambiará con un aumento en la intensidad de las precipitaciones. El ambiente pasará a ser cálido a caluroso, con valores que superarán los 35°C en algunas regiones del norte y sur de Sonora, mientras que las lluvias podrían intensificarse en municipios costeros y del valle. Estas condiciones estarán acompañadas de vientos de 40 a 60 kilómetros por hora, con potencial de caída de árboles y anuncios, por lo que las autoridades exhortan a extremar precauciones.

Por la noche, se prevé que continúe la inestabilidad atmosférica, con lluvias de fuertes a intensas en sectores del sur de Sonora, además de rachas de viento que podrían alcanzar hasta 60 kilómetros por hora. La probabilidad de inundaciones urbanas y deslaves en zonas de sierra seguirá latente.

Así estará el clima en México

A nivel nacional, el huracán 'Lorena' se ubica frente a las costas de Baja California Sur, con lluvias torrenciales en esa entidad, intensas en Sinaloa y Sonora, y muy fuertes en Durango y Nayarit. En el noreste del país, el frente frío número 1 permanecerá estacionario, generando rachas de viento y chubascos en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. En tanto, en el sur y sureste del país, la circulación ciclónica y el ingreso de humedad desde el Caribe provocarán lluvias en Oaxaca, Veracruz y Chiapas, mientras que la onda tropical número 30 dejará precipitaciones en Jalisco, Guerrero y Michoacán.

Fuente: Tribuna