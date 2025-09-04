Huracán 'Lorena' se degrada a Tormenta Tropical: Así afectará a Sonora HOY 4 de septiembre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informaron que el huracán 'Lorena', que desde inicios de semana ha generado afectaciones en el noroeste del país, perdió fuerza durante la mañana de este jueves 4 de septiembre: Ya se degradó a Tormenta Tropical frente a las costas de Baja California Sur.

A pesar de esta disminución en su intensidad, el sistema continuará provocando condiciones adversas en varias entidades, entre ellas Sonora, donde se esperan lluvias de gran intensidad, rachas de viento fuertes y oleaje elevado. Conoce aquí más sobre las advertencias de las autoridades meteorológicas.

'Lorena' perdió fuerza, pero seguirá impactando en Sonora. Foto: Conagua

Trayectoria de 'Lorena' este jueves

De acuerdo con el último reporte del SMN y la Conagua, a las 09:00 horas (tiempo del centro de México), el centro de 'Lorena' se ubicaba a 205 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro y a 285 kilómetros al sur-suroeste de Punta Abreojos, en Baja California Sur. El fenómeno mantiene un desplazamiento hacia el noroeste a una velocidad de 13 kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora y rachas de hasta 140 kilómetros por hora.

El pronóstico indica que durante este jueves y las primeras horas del viernes 5 de septiembre el sistema continuará avanzando paralelo a la costa occidental de la península de Baja California, para posteriormente debilitarse a Depresión Tropical o Remanente Post-tropical en las próximas 48 horas.

La zona de prevención por efectos de Tormenta Tropical fue modificada desde Punta Eugenia hasta Puerto Cortés, en Baja California Sur. Al mismo tiempo, se descontinuó la vigilancia entre Santa Rosalía y Bahía de los Ángeles, así como entre Santa Fe y Puerto Cortés.

Efectos en Sonora y el noroeste mexicano

Aunque 'Lorena' perdió fuerza, sus efectos se mantendrán en gran parte del noroeste del país. Para Sonora, en su región sur (Ciudad Obregón, Guaymas y Huatabampo) y oeste, se esperan lluvias intensas de entre 75 y 150 milímetros (mm), acompañadas de descargas eléctricas y posibles encharcamientos en zonas urbanas. Estas precipitaciones también podrían reducir la visibilidad en carreteras y provocar deslaves e incremento en los niveles de ríos y arroyos.

En Baja California Sur, las lluvias serán de torrenciales a muy fuertes, con acumulados de 150 a 250 mm, mientras que en el sur de Baja California se prevén intensas. Por su parte, el norte de Sinaloa y Durango registrarán precipitaciones muy fuertes de 50 a 75 milímetros, en tanto que en Chihuahua se estiman acumulados de 25 a 50 mm. El sistema también ocasionará vientos de 30 a 40 kilómetros por hora con rachas de hasta 80 kilómetros por hora en las costas de Baja California Sur.

En el golfo de California y en zonas costeras de Sonora, Baja California y Sinaloa, las rachas oscilarán entre 40 y 60 kilómetros por hora. En cuanto al oleaje, se espera que alcance de 3.5 a 4.5 metros en la costa occidental de Baja California Sur y de 1.5 a 2.5 metros en las costas de Baja California, Sonora y Sinaloa.

Las autoridades de Protección Civil exhortaron a la población a extremar precauciones, especialmente en zonas costeras, carreteras y áreas propensas a inundaciones, así como atender las indicaciones oficiales sobre cierres viales, evacuaciones preventivas y restricciones marítimas. Todos los detalles sobre este fenómeno serán compartidos en TRIBUNA.

