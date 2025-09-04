Pronóstico del clima en Hermosillo 4 de septiembre: Jueves húmedo con LLUVIAS por la tarde

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Este jueves 4 de septiembre de 2025, Hermosillo inicia la jornada con un cielo mayormente nublado y temperaturas cercanas a los 26 grados, que por la humedad alcanzará una sensación térmica de 29. El amanecer estará acompañado de un ambiente calmado y una humedad superior al 80 por ciento; para que tomes precauciones, aquí en TRIBUNA te compartimos el pronóstico del clima completo.

Así será el clima en Hermosillo este jueves

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de The Weather Channel, esta mañana la capital de Sonora se mantendrá bajo un cielo parcialmente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 26 y 29°C. Durante este periodo, se esperan momentos de nubosidad intermitente, acompañados de lluvias débiles en algunos sectores, principalmente hacia el mediodía, cuando la probabilidad de precipitación alcanzará hasta un 50 por ciento.

Así será el clima en Hermosillo este jueves. Foto: Conagua

La sensación térmica en esas horas podría elevarse hasta los 34 grados, a pesar de que la temperatura ambiente ronde los 29. Para la tarde, el pronóstico indica que las condiciones húmedas continuarán dominando. Las temperaturas se mantendrán alrededor de los 28 grados, pero la presencia de nubosidad y lluvias ligeras incrementará la sensación de incomodidad térmica. Hacia las 14:00 horas, la probabilidad de lluvia será del 60 por ciento, con acumulados estimados en poco más de dos milímetros (mm).

Las precipitaciones podrían generar encharcamientos temporales en vialidades con drenaje deficiente. El viento se mantendrá prácticamente en calma, lo que aumentará la percepción de bochorno en distintos puntos de la ciudad. Con el avance de la tarde hacia el inicio de la noche, el clima mostrará cierta estabilidad en la temperatura, que bajará a 27 grados. Sin embargo, se mantendrán las lluvias débiles con una probabilidad cercana al 50 por ciento, además de cielos mayormente cubiertos.

La humedad relativa continuará en niveles elevados, lo que prolongará la sensación de calor húmedo, aunque con un ligero descenso en la intensidad del bochorno. Durante la noche, Hermosillo registrará temperaturas alrededor de los 25 a 26 grados, con cielos completamente nublados. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá, aunque disminuirá respecto a las horas de la tarde.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua)