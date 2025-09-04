Refuerzan Alfonso Durazo y Claudia Sheinbaum estrategia de seguridad binacional en Sonora

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El gobernador Alfonso Durazo Montaño presentó, ante el Gabinete de Seguridad Nacional y la Mesa Estatal, donde estuvo presente el embajador Ronald Johnson, los resultados de su estrategia integral binacional.

En la reunión del Gabinete de Seguridad, celebrada en Ciudad de México y encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, se abordaron acciones para reforzar la tendencia a la baja de la incidencia delictiva en Sonora.

Seguimos trabajando en coordinación con el Gobierno Federal para fortalecer las acciones preventivas que garanticen orden, paz y tranquilidad a nuestras familias", aseguró Durazo Montaño.

Se reúne con Ronald Johnson

En Hermosillo, Durazo Montaño encabezó junto al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, la sesión de la Mesa Estatal de Seguridad, para dar seguimiento al modelo integral binacional y abordar estrategias conjuntas. En la reunión, el mandatario estatal reconoció las acciones de la primera División de Operaciones Fronterizas creada para la protección de los ciudadanos de ambos lados de la frontera.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Gobierno del Estado de Sonora