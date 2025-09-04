Sheinbaum informa sobre daños del huracán 'Lorena' en BC y Sonora: "Estamos pendientes"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, informó que, hasta el momento, no se han registrado daños de consideración tras el paso del huracán 'Lorena' por el Pacífico mexicano. Durante su conferencia 'Mañanera del Pueblo' realizada en Palacio Nacional este jueves, la mandataria aseguró que la Coordinación Nacional de Protección Civil se mantiene en constante monitoreo de las zonas afectadas y en comunicación con autoridades estatales y municipales.

Desde el Salón Guillermo Prieto, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano destacó que, aunque las lluvias y vientos generados por el ciclón han sido intensos en distintos puntos del noroeste del país, no se tiene registro de afectaciones mayores en Baja California, Baja California Sur ni en Sonora. Reiteró que las autoridades federales continúan atentas a la evolución del fenómeno meteorológico y a la coordinación de acciones de prevención.

No tenemos hasta el momento ningún reporte de daños graves, pero estamos pendientes de la situación", dijo la primera presidenta de México.

Esta es la dirección del huracán 'Lorena'

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), 'Lorena' alcanzó la categoría 1 en la escala Saffir-Simpson este miércoles 3 de septiembre. Para las 06:00 horas de este jueves 4 de septiembre, se localizaba a 180 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro y a 430 kilómetros al sur de Punta Eugenia, ambas localidades en Baja California Sur. El ciclón se desplaza hacia el noroeste a 13 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora y rachas que alcanzan los 160 kilómetros por hora.

El organismo señaló que, con base en su trayectoria, el sistema podría debilitarse gradualmente a tormenta tropical en las próximas horas, mientras continúa generando lluvias y oleaje en la región del Pacífico mexicano.

Las previsiones del SMN y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) apuntan a precipitaciones torrenciales, de entre 150 a 250 milímetros (mm), en Baja California Sur; intensas, de 75 a 150 mm, en el sur de Baja California, el oeste y sur de Sonora y en el norte y zona costera de Sinaloa. También se esperan lluvias muy fuertes, de 50 a 75 mm, en Durango, así como fuertes, de 25 a 50 mm, en Chihuahua.

En cuanto a los vientos, se advierten rachas de entre 100 y 120 kilómetros por hora en las costas de Baja California Sur, además de vientos de entre 40 y 60 kilómetros por hora en el golfo de California, Baja California, Sonora y Sinaloa.

El SMN alertó igualmente sobre el oleaje elevado en varias zonas del litoral: de 4.5 a 5.5 metros en la costa occidental de Baja California Sur; de 2.5 a 3.5 metros en costas de Sinaloa; y de entre 1.5 y 2.5 metros en la costa oriental de Baja California Sur, el sur del golfo de California y la costa occidental de Baja California.

Las autoridades de Protección Civil hicieron un llamado a la población para mantenerse informada mediante canales oficiales y atender las recomendaciones de seguridad, principalmente en comunidades costeras donde se esperan lluvias abundantes, vientos fuertes y condiciones marítimas adversas.

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'