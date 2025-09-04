Suspenden clases, lluvias causan destrozos en Hermosillo y más noticias en el Tribuna Top 3 Sonora

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Si deseas arrancar este jueves 4 de septiembre con la mejor información de los acontecimientos que ocurren en territorio sonorense, TRIBUNA es tu mejor opción. Quédate a ver y leer el resumen informativo Top 3 Sonora, que cuenta con las noticias más relevantes del estado. Por ejemplo, entérate hasta cuándo estarán suspendidas las clases en los 72 municipios de la entidad gobernada por Alfonso Durazo.

Así comienza el Tribuna Top 3 Sonora

460 mil estudiantes se benefician con becas de Durazo

Durante su participación en la Mesa Cancún, el titular del Instituto de Becas y Crédito Educativo de Sonora, Abraham Sierra, destacó que más de 460 mil estudiantes de la entidad se han beneficiado con alguna de las becas promovidas por el gobernador Alfonso Durazo.

Lluvias destruyen autos en Hermosillo

Dos vehículos fueron arrastrados por las inundaciones causadas por las lluvias ocurridas en la madrugada del miércoles al norte de Hermosillo; una de las unidades fue pérdida total. Además, vecinos de la colonia La Caridad fueron evacuados debido a los daños que dejaron las precipitaciones

SEC suspende clases por lluvias

La Secretaría de Educación y Cultura de Sonora informó que las clases estaban suspendidas desde el 3 de septiembre hasta el viernes 5, por cuestiones climatológicas. La medida aplica para todos los niveles de educación en los 72 municipios del estado.

